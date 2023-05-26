Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de emekli doktor silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.5.2023 22:48

İzmir'de emekli doktor silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde tartıştığı 79 yaşındaki kişi tarafından başından vurularak yaralanan 72 yaşındaki emekli doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçıp polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

İHA
İzmir’de emekli doktor silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, dün Tire Avcılar Kulübü Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (79) derneğe giderek emekli doktor Yalçın Kocabaş (72) ile tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine E.E., yanında bulunan tabanca ile Kocabaş'a ateş etti. Emekli doktor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde başından vurulan Kocabaş'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Kocabaş ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli E.E.'yi kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören emekli doktor Yalçın Kocabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocabaş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı E.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz
CHP'li seçmeni çıldırtacak iddia: Küçük ortakların gözü doymuyor! DEVA, 5 vekil daha istedi
'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
CHP’ye oy vermeyen depremzedelere kin ve nefret kustu! “Hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz”
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de emekli doktor silahlı saldırıda hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA