İzmir’de eski muhtar dehşet saçtı: 1 kişi öldü!

Korkunç olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski muhtar olan Ş.K isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve eşi E.D ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.D, yanında bulunan silahla karı-kocaya ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, E.D ise elinden vuruldu.Olayın faili olan eski muhtar Ş.K, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.