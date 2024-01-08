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Giriş Tarihi: 8.1.2024 15:35

İzmir'de eski muhtar dehşet saçtı: 1 kişi öldü!

Kanlı olay Çeşme ilçesinde yaşandı... Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sırasında karı-kocayı silahla vurdu, vurulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti...

İHA
İzmir’de eski muhtar dehşet saçtı: 1 kişi öldü!
Korkunç olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski muhtar olan Ş.K isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve eşi E.D ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.D, yanında bulunan silahla karı-kocaya ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, E.D ise elinden vuruldu.
Olayın faili olan eski muhtar Ş.K, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de eski muhtar dehşet saçtı: 1 kişi öldü!
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