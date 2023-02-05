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Giriş Tarihi: 5.2.2023 22:32

İzmir’de evin çatısı üzerine çöken genç yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde fırtınanın etkisiyle tek katlı bir evin çatısı çöktü. O sırada evde bulunan Fehmi A. (22), komşuları tarafından kurtarıldı.

DHA
İzmir’de evin çatısı üzerine çöken genç yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toros Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle tek katlı evin çatısı, o sırada evin içerisinde bulunan Fehmi A.'nın üzerine düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri çatısı çöken evin önüne koştu. Ali Ataberk Kılıç (21), evin içerisinde mahsur kalan Fehmi A.'yı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fehmi A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

'KOMŞU 'İÇERDE BİRİLERİ VAR' DEDİ. BEN DE İÇERİ GİRDİM'
Çöken çatının altında kalan genci kurtaran Ali Ataberk Kılıç, "Biz derneğimizde oturuyorduk. Bir gürültü geldi. Dışarı çıktık, dedik herhalde yukardan bir şey düştü. Evin çatısı çökmüş. Karşı komşu 'içerde birileri var' dedi. Ben de içeri girdim. İçeri girdiğimde bir kişi vardı, panik halinde titriyordu. 'Aileme ulaşmam lazım' dedi, cep telefonunu bulmamı istedi. Ama bulamadım. Kendinde değil gibiydi. Dışarı çıkardım" dedi. (DHA)

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İzmir’de evin çatısı üzerine çöken genç yaralandı
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