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Giriş Tarihi: 26.8.2022 00:16

İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 18 yaşındaki genç, tartıştığı 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı

Olay saat 21.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan E.Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile henüz belirlenemeyen neden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A., bıçakla annesine saldırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Anne E.Y., çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. E.Y.'nin çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli evde bulunan Y.A.'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı E.Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Durumu ağır olan talihsiz kadının daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı
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