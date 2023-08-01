Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de fahri konsolosluğa silahlı saldırı! ‘Ankara’ya gitmemiz gerekiyor’ cevabını alınca silahla konsolosluk çalışanını vurdu
Giriş Tarihi: 1.8.2023 20:12 Son Güncelleme: 1.8.2023 21:07

İzmir'de fahri konsolosluğa silahlı saldırı! ‘Ankara’ya gitmemiz gerekiyor’ cevabını alınca silahla konsolosluk çalışanını vurdu

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu kadın çalışanı E.T., vize işlemleri için konsolosluğa gelen ve akli dengesinin yerinde olmayan Z.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla vurularak ağır yaralanan E.T., hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı. Z.Ö.'nün daha önce vize için konsolosa başvurdu olumsuz cevap aldığı, tekrar geldiğinde de "Buradan başvuru yapamazsınız Ankara'ya gitmemiz gerekiyor" şeklinde cevap alınca öfkeden deliye dönerek silahlı saldırıya gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de fahri konsolosluğa silahlı saldırı! ‘Ankara’ya gitmemiz gerekiyor’ cevabını alınca silahla konsolosluk çalışanını vurdu

Olay, saat 13.00 sıralarında Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi. İddiaya göre, vize işlemleri için konsolosluğa gelen yabancı uyruklu Z.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle Türk çalışan kadın E.T.'ye silahlı saldırıda bulundu. Tabanca ile açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, konsoloslukta bulunanlar panik ve korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö. ise polis ekipleri tarafından, suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kadın çalışanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ANKARA'YA GİTMENİZ GEREKİYOR

Z.Ö.'nün daha önce vize için konsolosa başvurdu olumsuz cevap aldığı, tekrar geldiğinde de "Buradan başvuru yapamazsınız Ankara'ya gitmemiz gerekiyor" şeklinde cevap alınca öfkeden deliye dönerek silahlı saldırıya gerçekleştirdiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Konak ilçesinde, 01.08.2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Malatya’da deprem sonrası ilk köy evleri teslim edildi
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
İYİ Partili Hatipoğlu, ‘CHP’ye mecbur değiliz’ diyerek eski ittifak ortaklarını hedef aldı!
Beceriksizliğini böyle örtmeye çalıştı! CHP Mansur Yavaş’ın imdadına bot hesaplar yetişti
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de fahri konsolosluğa silahlı saldırı! ‘Ankara’ya gitmemiz gerekiyor’ cevabını alınca silahla konsolosluk çalışanını vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA