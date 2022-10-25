İzmir’de feci kaza! Haberi duyan yakınları sinir krizi

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkışan Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.