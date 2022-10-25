Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de feci kaza! Haberi duyan yakınları sinir krizi
Giriş Tarihi: 25.10.2022 04:56

İzmir’de feci kaza! Haberi duyan yakınları sinir krizi

İzmir’in Bornova ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, yakınları aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşadı

DHA
İzmir’de feci kaza! Haberi duyan yakınları sinir krizi

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kemalpaşa Caddesi numara 258 önünde meydana geldi. Kemalpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan Rıza Baran (62) yönetimindeki hafif ticari araç, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Rıza Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkışan Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de feci kaza! Haberi duyan yakınları sinir krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA