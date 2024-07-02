İzmir’de feci kaza: İstinat duvarına çarptı kurtarılamadı...

Kahreden kaza, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ali Rıza Avni Bulvarı'nda meydana geldi. Oto sanayide ikinci el malzeme satan bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan Ahmet Desdireci, kullandığı 35 CAZ 840 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kasksız ve aşırı hızlı olduğu belirtilen Desdireci'nin motosikleti, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ahmet Desdireci'yi ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Desdireci, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.