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Giriş Tarihi: 23.2.2025 10:54 Son Güncelleme: 23.2.2025 10:55

İzmir’de feci kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’de dikkatsizlik sonucu kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı. Feci kazada İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37) kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de feci kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, İşçievleri Mahallesi 361 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil 361 Sokak'tan çıktığı sırada Fevzi Çakmak Caddesi'nden gelen minibüs ile çarpıştı.

Kazada ters dönen otomobilde arkadaş oldukları öğrenilen 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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İzmir’de feci kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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