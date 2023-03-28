İzmir’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Meryem öldü, arkadaşı Ayşin ağır yaralı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Meryem Balım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, arkadaşı Ayşin K. ise ağır yaralandı. Durumu ağır olan Ayşin K. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.