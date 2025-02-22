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Giriş Tarihi: 22.2.2025 20:47 Son Güncelleme: 22.2.2025 21:19

İzmir'de feci kaza! Pikap 2 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de Muhammed Soylu’nun (25) kullandığı pikap kontrolden çıkarak 2 araca çarptı. Kaza sonucu Ahmet Toprak (38) yaşamını yitirdi, Recep Camcı ise ağır yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de feci kaza! Pikap 2 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, Menderes ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet Toprak'ın (38) kullandığı çekicinin, Ayrancılar istikametinde lastiği patladı. Emniyet şeridine aracını park eden sürücünün haber vermesi üzerine yardım için Recep Camcı idaresindeki çekici bölgeye geldi. Bu sırada aynı istikamette seyreden Muhammed Soylu (25) yönetimindeki pikap, önünde ilerleyen kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekicide bulunan 1 otomobil ile araçların sürücüleri yola savruldu.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan pikabın sürücüsü Soylu'nun, hastanedeki muayenesinde alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir'de feci kaza! Pikap 2 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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