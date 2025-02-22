İzmir’de feci kaza! Pikap 2 araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, Menderes ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet Toprak'ın (38) kullandığı çekicinin, Ayrancılar istikametinde lastiği patladı. Emniyet şeridine aracını park eden sürücünün haber vermesi üzerine yardım için Recep Camcı idaresindeki çekici bölgeye geldi. Bu sırada aynı istikamette seyreden Muhammed Soylu (25) yönetimindeki pikap, önünde ilerleyen kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekicide bulunan 1 otomobil ile araçların sürücüleri yola savruldu.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan pikabın sürücüsü Soylu'nun, hastanedeki muayenesinde alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.