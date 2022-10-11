İzmir’de feci kaza! Yeni aldığı motosiklet ölümüne neden oldu

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden ilçe merkezine giden Mustafa Topal idaresindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, İsmetpaşa Mahallesinde yolun daraldığı Mersinaki bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten devrilen elektrikli motosikleti gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kayalıkların arasından güçlükle çıkardığı Topal'ı, sağlık ekiplerine teslim etti.