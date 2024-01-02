İzmir’de feci olay: 5’inci kattan yere çakıldı!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muammer Ç.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Muammer Ç.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.