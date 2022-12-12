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Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:12 Son Güncelleme: 12.12.2022 09:13

İzmir'de feci ölüm: Yakıt doldururken araç çarptı!

İzmir Gaziemir'de yolda kalan İsmail Akkol (42), yakındaki akaryakıt istasyonunda aldığı yakıtı, hafif ticari aracına doldururken, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akkol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
İzmir’de feci ölüm: Yakıt doldururken araç çarptı!

Feci kaza, saat 04.30 sıralarında Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidinde meydana geldi. Gaziemir yönünden Menderes istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol yönetimindeki 35 HY 412 plakalı hafif ticari aracın Esbaş Alt Geçidinde yakıtı bitti. Bunun üzerine aracının uyarı ışıklarını yakan Akkol, yakında bulanan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak aracının yanına geldi. Akkol, damacanada bulunan yakıtı aracına doldurduğu sırada, Y.B. yönetimindeki 35 KC 7648 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza haberiyle olay yerine gelen yakınları, Akkol'un yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Akkol'a çarpan otomobil sürücüsü Y.B. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Akkol'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de feci ölüm: Yakıt doldururken araç çarptı!
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