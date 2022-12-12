İzmir’de feci ölüm: Yakıt doldururken araç çarptı!

Feci kaza, saat 04.30 sıralarında Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidinde meydana geldi. Gaziemir yönünden Menderes istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol yönetimindeki 35 HY 412 plakalı hafif ticari aracın Esbaş Alt Geçidinde yakıtı bitti. Bunun üzerine aracının uyarı ışıklarını yakan Akkol, yakında bulanan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak aracının yanına geldi. Akkol, damacanada bulunan yakıtı aracına doldurduğu sırada, Y.B. yönetimindeki 35 KC 7648 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza haberiyle olay yerine gelen yakınları, Akkol'un yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Akkol'a çarpan otomobil sürücüsü Y.B. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Akkol'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.