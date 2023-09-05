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Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:14 Son Güncelleme: 5.9.2023 11:15

İzmir’de FETÖ imamlarına operasyon: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de FETÖ imamlarına operasyon: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü-kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi delil-deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de FETÖ imamlarına operasyon: 9 gözaltı
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