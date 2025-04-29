İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları, dijital materyallerde örgütle bağlantılarına dair kayıtların bulunduğu, bazı şüphelilerin örgüt içinde aktif görev aldığı, fon sağladığı ve örgüt elebaşı lehine sosyal medyada paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda 134 bin 300 TL, 300 Amerikan doları, 1 adet F serisi 1 Amerikan doları, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.