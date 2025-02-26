İzmir’de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi, hakkında yakalama kararı çıkartıldı.