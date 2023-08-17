Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de FETÖ operasyonu! Gaybubet evlerinde 20 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 17.8.2023 15:29

İzmir'de FETÖ operasyonu! Gaybubet evlerinde 20 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 'hücre evi' olarak bilinen gaybubet evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de FETÖ operasyonu! Gaybubet evlerinde 20 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin üyesi olup, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Bazı şüphelilerin 'hücre evi' olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere, bu sabah operasyon düzenlendi. Müzahir kurumlarda öğretmen, sohbet imamı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen kişilerin de aralarında olduğu 20 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ayrıca yüklü miktarda nakit para, dijital materyal ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.



Terör örgütü mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, FETÖ'nün verdiği talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirip, 'temiz' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden daireler kiraladıkları ve örgütsel faaliyet yürüttükleri belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!
İki dev birleşti
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! "Kılıçdaroğlu hayal kurmasın"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Doktorlar ayaklandı
CHP’de ‘ateşkes’ ilanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adalet Bakanı...
Marmara’dan Hatay’a
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de FETÖ operasyonu! Gaybubet evlerinde 20 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA