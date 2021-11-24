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Giriş Tarihi: 24.11.2021 04:27

İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı

DHA
İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser ile emekli asker ve bölge talebe mesullerinin bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştiren ve herhangi bir örgütsel kaydı bulunmayan kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti. Örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı operasyon gerçekleştirirdi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, Bölge Talebe Mesulleri (BTM), meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser ile 1 emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete müdürlüğüne götürüldü.

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İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
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