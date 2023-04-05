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Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:09

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 22’si yakalandı.

İHA
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 30. aşaması) çerçevesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i Hava Kuvvetleri, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 9 asker şahıs, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2'si Üsteğmen, 7'si Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düğmeye bastı.



22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firari olan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 şüpheli yakalandı
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