İzmir’de fidanlar toprakla buluştu

İzmir ve ilçelerinde 19 noktada toplam 65 bin fidan toprakla buluştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Yakaköy sırtlarında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında alınan kararla 11 Kasım'ın "Milli Orman ve Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

ORMANA KIYMET VEREN BİR MİLLETİZ

Etkinliğe katılımın yüksek olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Köşger, "Olağanüstü dönemlerde yek vücut olmayı başaran bir milletiz. Müşterek paydalarımızdan bir tanesi de orman. Biz ormana olağanüstü kıymet veren bir milletiz. Ormana verdiğimiz bu ehemmiyetin neticesi olarak da belki de dünyada ilk defa bunu bir ulusal gün ilan eden milletiz" dedi.

AĞAÇLAR VE ORMANLAR ÖNEMLİ

Dünyada iklim değişikliğinden ve insanın doğayı tahrip etmesinden kaynaklı doğal felaketlerle karşılaşıldığını anlatan Köşger; "Son dönemde tüm dünyanın gündeminde olan, özellikle son yüz yıldır kurulan modern çağın sonuçlarının bir göstergesi olarak iklimi değiştirdik, tabiatın ve eşyanın fıtratını bozduk. Bunu geriye döndürmemiz için hep beraber çalışmamız lazım. Bu bağlamda ağaçlar ve ormanlar vazgeçilmez. Bu seferberliğe gönül veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz."

252 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Köşger, yıl boyunca 252 milyonu aşkın fidan dikileceğini belirterek, "84 milyon vatandaşımızdan her biri adına 3'er tane fidan dikilecek. Hiçbir vatandaşımız 'dünyada bir dikili ağacımız yok' demesin. İnşallah diktiğimiz fidanların da büyümesiyle daha yeşil bir İzmir'de, daha yeşil bir ülkede hep beraber olmayı diliyorum." diye konuştu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise fidanlarla daha yeşil bir Türkiye oluşturmak istediklerini söyledi. Etkinliğe, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra üniversite öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, kurum temsilcileri de katıldı.