Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de fidanlar toprakla buluştu
Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:20 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:45

İzmir’de fidanlar toprakla buluştu

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla İzmir, Aydın ve Manisa'da binlerce fidan toprakla buluştu.

İzmir ve ilçelerinde 19 noktada toplam 65 bin fidan toprakla buluştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Yakaköy sırtlarında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında alınan kararla 11 Kasım'ın "Milli Orman ve Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

ORMANA KIYMET VEREN BİR MİLLETİZ

Etkinliğe katılımın yüksek olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Köşger, "Olağanüstü dönemlerde yek vücut olmayı başaran bir milletiz. Müşterek paydalarımızdan bir tanesi de orman. Biz ormana olağanüstü kıymet veren bir milletiz. Ormana verdiğimiz bu ehemmiyetin neticesi olarak da belki de dünyada ilk defa bunu bir ulusal gün ilan eden milletiz" dedi.

AĞAÇLAR VE ORMANLAR ÖNEMLİ

Dünyada iklim değişikliğinden ve insanın doğayı tahrip etmesinden kaynaklı doğal felaketlerle karşılaşıldığını anlatan Köşger; "Son dönemde tüm dünyanın gündeminde olan, özellikle son yüz yıldır kurulan modern çağın sonuçlarının bir göstergesi olarak iklimi değiştirdik, tabiatın ve eşyanın fıtratını bozduk. Bunu geriye döndürmemiz için hep beraber çalışmamız lazım. Bu bağlamda ağaçlar ve ormanlar vazgeçilmez. Bu seferberliğe gönül veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz."

252 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Köşger, yıl boyunca 252 milyonu aşkın fidan dikileceğini belirterek, "84 milyon vatandaşımızdan her biri adına 3'er tane fidan dikilecek. Hiçbir vatandaşımız 'dünyada bir dikili ağacımız yok' demesin. İnşallah diktiğimiz fidanların da büyümesiyle daha yeşil bir İzmir'de, daha yeşil bir ülkede hep beraber olmayı diliyorum." diye konuştu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise fidanlarla daha yeşil bir Türkiye oluşturmak istediklerini söyledi. Etkinliğe, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra üniversite öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, kurum temsilcileri de katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de fidanlar toprakla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA