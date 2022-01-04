İzmir’de film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 ölü, 2 yaralı





BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, yarılılardan motokurye H.K., ile otomobil sürücüsü F.Y., ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından Bakır'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.