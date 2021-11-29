İzmir’de fırtına: Genç adam ölümden döndü

Olay, saat 09.00 sıralarında, Çankaya semti İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle, tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundan gaz betonlar sokağa düştü. Bu sırada yolda yürüyen kişi, düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.