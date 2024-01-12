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Giriş Tarihi: 12.1.2024 23:30

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama

İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, fuhşa zorlanan 7 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

AA
İzmir’de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık, zorlama ve yer temin eden S.D'nin liderliğini yaptığı çeteye yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu S.D, Ü.A. ve S.S'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa zorlanan 7 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama
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