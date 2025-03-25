İzmir’de gaspçı dehşeti: Taksi şoförüne kabusu yaşatan şüpheli yakalandı!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Eşrefpaşa semtinden Tayfun Özişçiler'in (55) kullandığı taksiye binen şüpheli arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Yolculuk sırasında şoförün başına silah dayayan şüpheli 2 bin lira parayı alıp kaçtı. Canını kurtardığına sevinen Özişçiler, aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşıp polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

GASPÇI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki T.Ç., olayı gerçekleştirirken yardım eden kişinin de eşi İ.G.Ç (25) olduğu belirlendi. 2 şüpheli saklandıkları otel odasında gasp ettikleri paraların bir kısmı ve bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

BÜYÜK KORKU YAŞADIM

Tayfun Özişçiler, "Akşam saat 22.30 civarı İzmir Park'tan aldım yolcuyu. Soğukkuyu'ya gideceğini söyledi. Oraya gittikten sonra ara sokağa girdik. Daha sonra birden arkamdan saldırdı ve cebimdeki paraları istedi. Benim de direnecek gücüm yoktu ve verdim paraları.

Oğlum için çalıyorum, onun için alıyorum dedi. Büyük bir korku yaşadım.