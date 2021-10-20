İzmir’de gece kulübünde ’kadın çıkarma’ kavgası: Görüntüler yeni ortaya çıktı!

Olayın ortasında kaldığını belirten A.K. ise "Bilal Tanhan ve iki arkadaşı, çok alkollüydü. Bilal Tanhan, onunla gideceğimi söyledi. 'Bu mümkün değil' diye, karşılık verdim. Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı. Yanındaki arkadaşlarından birinden silah istedi. Bu sırada patronlarımız beni içeriye aldı. Sonra silah seslerini duydum ve herkes kaçışmaya başladı" ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün ile olaya karışan çalışanlardan Yaşar Ş. adliyeye sevk edildi. Adliyede Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün tutuklandı, Yaşar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OLAY ANI ANBEAN KAMERALARDA



Yaşanan silahlı çatışmanın, gece kulübünün güvenlik kameralarınca anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Yaşa ile kapının önünde bir süre konuşan Bilal Tanhan'ın içeri girip rastgele ateş etmesi ve sonradan aşağı inen gece kulübü sahibi Seyfettin Akgün'ün de yere ateş ettiği anlar yer aldı. Olayların dışarı taştığı bölümdeki görüntülerde ise şüphelilerin havaya ateş ettikleri, mermisi biten Bilal Tanhan'ın, Mustafa Yaşa'ya tabancasını fırlattığı belirlendi. Tutuklanan şüpheliler Mustafa Yaşa ve Seyfettin Akgün'ün avukatı Efe Alper, müvekkillerinin, mekanlarını ve kendi vücut bütünlüklerini korumak adına ateş ettiğini, bunun 'meşru müdafaa' sınırlarında kaldığını belirtti.