İzmir’de gece yarısı korkunç olay! Kucağında bebeği varken...

Olay, gece saatlerinde Çiçek Mahallesi 1611 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ezo E.'nin bulunduğu eve giden Meryem Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği varken Ezo E., tarafından ikisi karnından, biri sağ göğsünden ve diğeri bacağından olmak üzere 4 kez bıçaklandı.