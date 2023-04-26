Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de gece yarısı seyir halindeki otomobile saldırı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 26.4.2023 06:07

İzmir'de gece yarısı seyir halindeki otomobile saldırı: 1 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Volkan Süvari (22), arkasından gelen araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de gece yarısı seyir halindeki otomobile saldırı: 1 ölü

Olay, saat 23.00 sıralarında Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Süvari, yönetimindeki 34 BPV 092 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araç önüne geçerek yolu kapattı. Araçtan inen kişiler, Süvari'ye tabancalarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri Volkan Süvari'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süvari'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li Koalisyon ortağı Ali Babacan'dan itiraf: Seçmenimiz CHP'ye oy vermez
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Koalisyon ortakları teröristlere ümit veriyor
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!
Sözcü TV'de yüzler düştü! Siyaset bilimci Ali Çarkoğlu'nun o sözleri sonrası derin sessizlik oluştu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Kandil'deki dostlarına net mesaj: Bu ülke terör devleti olmayacak
SON DAKİKA: Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına hapis geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı darbetti: 15 kişilik grup tekme ve yumruklarla saldırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de gece yarısı seyir halindeki otomobile saldırı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA