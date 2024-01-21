Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon: 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Giriş Tarihi: 21.1.2024 10:08 Son Güncelleme: 21.1.2024 10:16

İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon: 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “KALKAN-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon: 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla 20 ayrı adrese düzenlenen "KALKAN-9" Operasyonuyla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi.

Operasyonlarda 92 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı.

Operasyonları düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon: 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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