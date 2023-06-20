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Giriş Tarihi: 20.6.2023 02:14

İzmir’de göğsünden bıçaklanan polis ağır yaralandı

İstanbul’da görevli olan ve izinli olarak İzmir’e gelen polis memuru, Konak ilçesinde sözlü tartışma yaşadığı şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi

İHA
İzmir’de göğsünden bıçaklanan polis ağır yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Semti Kordon Boyu'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, iznini kullanmak için geldiği İzmir'de sahilde çimlerde oturduğu esnada 4 kişiyle henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine T.T. isimli şüpheli, yanında bulunan bıçakla polis memuru C.A.'yı göğsünden bıçakladı. Polis memuru kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adrese intikal eden polis ekiplerince şüphelilerden T.T. ve yanında bulunan B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A., yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve durumu ağır olan polis memuru C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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İzmir’de göğsünden bıçaklanan polis ağır yaralandı
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