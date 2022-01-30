İzmir’de havuz yıkmaya bütçe var, çalışana yok

Kültürpak'ta yıkılacak havuzun tadilatına 1 milyon liraya yakın para harcayan ve yurtdışından 70 bin avroya satın aldığı sanal maraton uygulamasını bir yıl bile olmadan çöpe atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği Başkanı Ersan Odaman iş, kulüp bünyesinde görev yapan personelin maaşlarına gelince 'para yok' yalanına sarıldı. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev-Turizm İş) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan 4. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. 52 maddeden 38'inde anlaşma sağlanırken çalışanlara verilecek ücret konusunda anlaşmazlık çıktı.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Spor kulübü çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarında verdiği 'eşit işe eşit ücret' sözünü tutmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme taleplerinin geri çevrildiğini belirten çalışanlar; "Biz de eşit işe eşit ücret istiyoruz. Belediyeye ait diğer şirket çalışanları gibi aynı haklardan faydalanmak istiyoruz" dedi.

TOPLAM 150 KİŞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, 83 kişi sendikalı toplam 150 kişinin kapsam dışı çalıştığına dikkat çeken kulüp personeli; "Ayrıca emekli olup çalışmaya devam eden de var. Görüşmeler sürüyor fakat bizlere fazla bir seçenek sunmuyorlar. İşveren 173 TL brüt yevmiye veriyor. Bu oran çok düşük. Bu rakama göre bekar bir çalışan 5.300 TL almış olacak. Nasıl İzenerji'de, izelman'da çalışanlar belediye işçisi ise bizlerde öyleyiz. En azından İZENERJİ düzeyine gelmek istiyoruz. İZENERJİ, 6. ayda bir iyileştirme daha alacak. Şu an bekar çalışanı 6.300 TL alıyor" dedi.

2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Toplam 52 maddenin olduğunu bunlardan 38'inin geçtiğini belirteni işçiler; "Kulüp Başkanı ile görüşmeler sürüyor. 5. görüşme oldu, Kulüp başkanı Ersan Odaman bizlere 'Tunç başkanla gittim görüştüm, sadece bunu veriyor' diyor. Biz de Tunç Başkan'la görüşme talep ediyoruz. Sayın Başkana diğer belediye şirketlerinin çok altında maaş aldığımızı, biz de İzmir'in çocuklarına spor eğitmenliği yaptığımızı, hizmet verdiğimizi, kendimiz anlatmak istiyoruz. Fakat çeşitli bahaneler öne sürülerek her seferinde engelleniyoruz." diye konuştu.

ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYORLAR

"Bizler belediyenin çatısını oluşturuyoruz." Diyen işçiler; "İşverenle yaptığımız görüşmelerde 'bütçemiz bu kadar. Daha fazlasını veremeyiz. Verirsek işçi çıkarmak durumunda kalırız.' Diyerek bizlere adeta aba altından sopa gösteriyorlar. Kadrosu İZELMAN'DA İZENERJİ'de olan yaklaşık 15 personel görevlendirme ile kulüpte görev yapıyor. Onlar, 10 ila15 bin lira arasında ücret alırken bizler aynı işi yapmamıza rağmen neredeyse onların aldığı maaşın üçte birini ancak alıyoruz. Bu da iş barışını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sözleşme 2 yıl geçerli olacak. Taraflar el sıkışırsa 2 yıl boyunca bu ücretlerle çalışmak durumda kalacağız. Biz bu ücretlere 2 yıl daha katlanmak istemiyoruz. Tunç Başkan diğer belediye çalışanlarının sözleşmelerini en iyi şekilde sonuçlandırdı. Sayın Başkanın bizim aldığımız ücretlerden haberdar olduğunu sanmıyoruz. Kendisinden bizim de sözleşmemiz için yardımcı olmasını talep ediyoruz. Tek talebimiz eşit işe eşit ücret. Başka da bir şey istemiyoruz." diye konuştu.