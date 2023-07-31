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Giriş Tarihi: 31.7.2023 00:59

İzmir’de hipodromda meydan muhaberesi gibi kavga! At sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

İHA
İzmir’de hipodromda meydan muhaberesi gibi kavga! At sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı

Olay, dün, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muhaberesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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İzmir’de hipodromda meydan muhaberesi gibi kavga! At sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı
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