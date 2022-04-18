İzmir’de hırsızlık: Kulağındaki telefonu böyle çaldı!

Olay geçen perşembe günü saat 09.25'te Güney Mahallesi 1140 Sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, yürüyerek telefonla konuştuğu sırada arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, cep telefonunu alıp kaçtı. Bunun üzerine G.A., polise giderek suç duyurusunda bulundu. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Nurullah G. olduğunu belirledi.