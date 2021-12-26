İzmir’de husumetlisini ağır yaraladı!

Aralarında husumet olduğu öğrenilen Remzi Çelik ve H.G., ortak tanıdıklarının sahibi olduğu tütün ürünlerinin satıldığı dükkada karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından H.G., belinden çıkardığı tabancayla Çelik'e ateş ederek kaçtı.