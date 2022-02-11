İzmir’de İHA destekli operasyonda 197 göçmen kurtarıldı

İzmir jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Foça açıklarında ortak operasyon gerçekleştirildi. Göçmenlerin yasa dışı yollardan İtalya'ya götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçildi. İHA yardımıyla konumu belirlenen tekneye baskın yapıldı. Teknedeki aramada 31'i kadın ve çocuk toplam 197 göçmen kurtarıldı. Jandarma 10 organizatörü de gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtilirken, 10 Türk organizatör işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.