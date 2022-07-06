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Giriş Tarihi: 6.7.2022 14:25

İzmir'de iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

AA
İzmir’de iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çocukların kavgası nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ödemiş ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları bugün bir kıraathanede bir araya geldi. Burada yeniden başlayan kavgada Şehmus Çoban bıçakla yaralandı, A.Ç. ise yanındaki tabancayla Nasurullah Uçkun'a ateş ederek kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bıçakla yaralanan Çoban ise sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma, A.Ç ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütürken mahalle içinde yakın konumda bulunan iki aileye ait evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

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İzmir'de iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
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