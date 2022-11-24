İzmir’de iki akrabaya sokak ortasında infaz

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu, sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.