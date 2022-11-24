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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:57 Son Güncelleme: 24.11.2022 10:59

İzmir’de iki akrabaya sokak ortasında infaz

İzmir’de akraba Mustafa Aksu (42) ile Mutlu Aksu (36) sokakta F.A.’nın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli F.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de iki akrabaya sokak ortasında infaz

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu, sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi.

Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.'yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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İzmir’de iki akrabaya sokak ortasında infaz
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