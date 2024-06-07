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Giriş Tarihi: 7.6.2024 06:06

İzmir'de iki grup arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de iki grup arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada M.E.(37) darp sonucu, Ş.E.(27) ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirtilen E.A.(19), İ.A.(41), M.A.(17) ve M.A.'yı (16) gözaltına alındı. Meydana gelen olayda, İ.A.'nın pompalı tüfekle, E.A.'nın ise tabanca ile havaya ateş açtığı, M.A.'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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İzmir'de iki grup arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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