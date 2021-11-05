İzmir’de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
BABA ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALI
Hastanede tedavi altına alınan baba Sezgin Gökçe yaşamını yitirirken, oğlu Muhammet Can Gökçe'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, olayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Sezgin Gökçe'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.