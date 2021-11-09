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Giriş Tarihi: 9.11.2021 22:12

İzmir'de iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı

AA
İzmir’de iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina işçilerini taşıyan midibüslerden birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 45 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Küner Mahallesi kavşağında M.E.T. yönetimindeki mandalina işçilerini taşıyan 35 TRG 29 plakalı midibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.B. yönetimindeki yine mandalina işçilerini taşıyan 35 ARN 786 plakalı midibüse ilk belirlemelere göre freninin patlaması sonucu arkadan çarptı.

Çarpma sonucu her iki midibüs de kavşakta yan yatarak devrildi. Toplam 45 işçinin bulunduğu midibüslerde 5 işçi ağır yaralandı.

Kazada 40 işçi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

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İzmir'de iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı
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