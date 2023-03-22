İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, Tire-Ödemiş kara yolu Kırtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Cihangir Seferli'nin kullandığı 45 U 4969 plakalı otomobil, İsmail Balta yönetimindeki 35 Z 2257 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Cihangir Seferli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Seferli'nin kullandığı otomobildeki Y.O ile diğer sürücü İsmail Balta yaralandı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Balta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.