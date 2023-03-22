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Giriş Tarihi: 22.3.2023 18:23

İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, Tire-Ödemiş kara yolu Kırtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Cihangir Seferli'nin kullandığı 45 U 4969 plakalı otomobil, İsmail Balta yönetimindeki 35 Z 2257 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Cihangir Seferli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Seferli'nin kullandığı otomobildeki Y.O ile diğer sürücü İsmail Balta yaralandı.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Balta müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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