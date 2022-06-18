İzmir’de ikinci orman yangını çıktı

İkinci yangın, Karaburun ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saat 17.00 sıralarında çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine Selçuk ilçesinde bulunan 2 söndürme uçağının yanı sıra 3 helikopter, 15 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.





ALEVLER 1,5 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

Foça ilçesindeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında bir arazöz şarampole devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Arazöz, iş makinelerinin yardımıyla düzeltildi. Yangında ilk belirlemelere göre çam ormanı, zeytinlik ve otluk toplam 1,5 hektar alanın küle döndüğü bildirildi.

Öte yandan, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Serhat Sözbir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse de söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde izleyip, bilgi aldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin alınan ihbar üzerine ekiplerin çok kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi. Kaymakam Ali Çetin, "Ilıpınar Mahallemizde saat 14.00 sıralarında orman yangını ihbarı alınmış olup, orman ekipleri ve diğer ekiplerimiz zamanında müdahaleyle şu an itibariyle yangını kontrol altına aldı. Orman ekiplerimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. 3 helikopterimiz, orman teşkilatımızla diğer güvenlik birimlerimiz, AFAD da dahil olmak üzere bütün ekiplere çalışmaları için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum" dedi.