İzmir’de inanılmaz olay: ’Alacağım var’ diyerek oyun makinesini almaya çalıştı

Olay, 29 Ekim saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. M.A. daha önce hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla 3 kez şikayetçi olan E.Ç.'nin marketine gelip, kendisine borcu olduğunu söyleyip, buradaki oyun makinesini sökerek götürmeye çalıştı. Bu sırada iş yeri çalışanları şüpheliye engel olmaya çalıştı. Ancak M.A., iş yeri sahibi E.Ç.'nin haberi olduğunu söyleyip, makineyi sökmeye devam etti. İkna olmayan market çalışanları durumu E.Ç.'ye bildirip, M.A.'nın makineyi götürmesine engel oldu. Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle dışarı çıkarılan M.A., olay yerinden ayrıldı, E.Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.