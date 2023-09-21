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Giriş Tarihi: 21.9.2023 09:38

İzmir'de inanılmaz olay: Kavgayı ayıranı da vurdu!

Konak ilçesinde, sokakta çıkan tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, biri ayırmaya çalışan 2 kişi pompalı tüfek vurularak yaralandı.

DHA
İzmir’de inanılmaz olay: Kavgayı ayıranı da vurdu!

Korkunç olay, saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma kavgaya dönünce, S.Ç. pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından S.Ç., suç aleti pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yaralı Özyıldızlı ile Cevizkıran sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de inanılmaz olay: Kavgayı ayıranı da vurdu!
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