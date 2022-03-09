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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:16 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:17

İzmir'de inanılmaz olay: Silahı alçıya aldırdığı koluna saklamış!

DHA
İzmir’de inanılmaz olay: Silahı alçıya aldırdığı koluna saklamış!

İzmir Çiğli'de inanılmaz bir olay yaşandı... Tabancayla vurulan İbrahim T.'nin (35) tedavi gördüğü hastanede ikinci kez silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Ç.'nin (27) kolunu alçıya aldırdığı, silahı da bu koluna gizleyip, tedavi olma bahanesiyle hastaneye girdiği anlaşıldı...

Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1690 Sokak'ta 7 Mart günü saat 20.30 sıralarında İbrahim T., tabancayla vuruldu. İbrahim T., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren İbrahim T. dün saat 17.30 sıralarında hastane odasında yine silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan İbrahim T. ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. İbrahim T.'nin sevk edildiği hastane güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Polis ekipleri şüpheli A.Ç.'yi kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, 1 gün arayla yaşanan iki olay arasındaki ilişkiyi araştırıyor.
A.Ç.'nin, kolunu alçıya aldırıp tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle hastaneye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında madde etkisinde bulunduğu da öne sürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde "Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum" dediği belirtildi.
Bu arada olay, güvenlik kameralarına yansıdı. A.Ç.'nin hasta gibi davranarak hastaneye geldiği görüldü. Görüntülerde; koridorda yürüyen A.Ç.'nin daha sonra polikliniklere girdiği ve tabanca seslerini duyan görevlilerinin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin sırtındaki ceketi atarak kaçmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

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İzmir'de inanılmaz olay: Silahı alçıya aldırdığı koluna saklamış!
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