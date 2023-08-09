İzmir’de iş bırakan bırakana! Önce Büyükşehir şimdi de Bayraklı Belediyesi

"ARTIK BEKLEME DURUMUMUZ KALMADI"

Yaklaşık 1 aydır 'geçinemiyoruz' diye meydanlarda eylem yapıp seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten sendika yönetimi: "Artık sabır taşı çatladı. Belediye yönetimi son bir aydır 'Bir şeyler yapıyoruz, yapacağız' gibi söylemlerle bizi oyalıyor. Bundan sonra bizim bekleme gibi bir durumumuz yok. Geçimimizi sağlayamaz, ev kiralarımızı ödeyemez duruma geldik. Cuma gününden itibaren başta ana bina olmak üzere belediyeye bağlı tüm birimlerde kartlarımızı basıp çalışmama kararı aldık. Belediye yönetimi ile ek protokol imzalanana kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.