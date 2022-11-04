İzmir’de işçileri taşıyan iki servis aracı çarpıştı: 2’si ağır 17 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu üzeri kağıt fabrikası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (60) idaresindeki otobüs, aynı yönde gitmekte olan M.O. (36) idaresindeki otobüse arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (44) ve A.A. (48) isimli kadın işçiler, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.