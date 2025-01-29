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Giriş Tarihi: 29.1.2025 22:22 Son Güncelleme: 29.1.2025 22:34

İzmir’de ısıtma kazanı faciası: 1 ölü, 10 yaralı

İzmir’de bir inşaat şantiyesinde ısıtma kazanı faciası yaşandı.  İşçilerin kaldığı alanda bulunan ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybeti, 10 işçi de yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de ısıtma kazanı faciası: 1 ölü, 10 yaralı

Olay, saat 15.45'te Aliağa ilçesi Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alandan henüz bilinmeyen nedenle ısıtma kazanı patladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 11 işçinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de ısıtma kazanı faciası: 1 ölü, 10 yaralı
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