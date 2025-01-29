İzmir’de ısıtma kazanı faciası: 1 ölü, 10 yaralı

Olay, saat 15.45'te Aliağa ilçesi Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alandan henüz bilinmeyen nedenle ısıtma kazanı patladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 11 işçinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.