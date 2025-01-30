İzmir’de ısıtma kazanı faciası: 1 ölü, 10 yaralı

İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Olay saat 15.45'te Aliağa ilçesi Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle ısıtma kazanı patladı. Patlama sonucu yaralanan 11 işçi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ekrem Bilir müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.