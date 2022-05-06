Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kadınların kavgasında bir kişi bıçaklandı
Giriş Tarihi: 6.5.2022 04:23

İzmir'de kadınların kavgasında bir kişi bıçaklandı

AA
İzmir’de kadınların kavgasında bir kişi bıçaklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil evde iki kadın arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Evden dışarı kaçan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Alınan bilgiye göre, Meryem Ç. yaklaşık 18 aylık olduğu değerlendirilen bebeğiyle, Çiçek Mahallesi 1611 sokakta müstakil evde ikamet eden Ezo E'nin yanına gitti.

Bir süre sonra Meryem Ç. ile Ezo E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ezo E, Meryem Ç'yi bıçakla yaraladı.

Bebeğini alarak evden dışarı kaçan Meryem Ç'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Meryem Ç. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bebek, polis ekipleri tarafından babaannesine teslim edildi.

Ekipler, kaçan şüpheli Ezo E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki!
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Yandıktan sonra ağaçlandırılan ormanlar yeniden yeşerdi
Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
SON DAKİKA HABERİ: Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş! Türkiye'nin kanını donduran vahşet!
Son Dakika Haberi: HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kadınların kavgasında bir kişi bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA