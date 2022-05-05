Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kardeş cinayeti! 7 bin TL için öldürmüş...
Giriş Tarihi: 5.5.2022 09:11

İzmir'de kardeş cinayeti! 7 bin TL için öldürmüş...

DHA

İzmir Menderes'te 34 yaşındaki Mahsun Demir, 19 yaşındaki kardeşi Abdulali Demir'i bıçakladı. Gözaltına alınan ağabey Demir, kardeşini 7 bin TL borcunu alamadığı için öldürdüğünü itiraf etti.

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşi Abdulali Demir'i (19) bıçaklayarak öldüren Mahsun Demir'in (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu belirten Demir, ödemediği için tartışıp bıçakladığını söyledi.

Olay, 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir ile ağabeyi Mahsun Demir arasında 7 bin liralık borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir'i ağır yaraladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali Demir, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mahsun Demir emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kardeş cinayeti! 7 bin TL için öldürmüş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA